熊本県宇土市で昨日（9日）開かれた相撲大会に、小学生から高校生まで約70人が参加しました。 【写真を見る】正代や義ノ富士に続くのは？未来の関取70人が土俵で熱戦高校生がみせる“迫力の立ち合い” 中でも迫力の立ち合いをみせたのが高校生です。 切れの良い動きに観衆から大きな拍手が送られていました。 過去、この大会には、大相撲で活躍している正代や草野改め義ノ富士も参加していて、未来の関取を目指す×力士たち