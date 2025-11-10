◇第50回社会人野球日本選手権大会準々決勝Honda鈴鹿―ヤマハ（2025年11月10日京セラドーム）社会人野球日本選手権大会は10日、準々決勝2試合が行われた。ロッテからドラフト7位指名を受けたHonda鈴鹿の田中大聖は、ヤマハとの準々決勝で2―4の8回に今大会初登板。初球から156キロを計測すると、4球目は自己最速を4キロ更新する161キロ直球で一ゴロに打ち取った。続く打者はカウント2―2の160キロが打者の右尻付近に当