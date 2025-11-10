【バンコク＝水野哲也、台北＝園田将嗣】東京のマッサージ店でタイ国籍の少女（１２）を働かせたとして、同店経営者の男が警視庁に労働基準法違反（最低年齢）容疑で逮捕された事件で、タイの捜査関係者は、台湾で収容されている少女の母親を「タイに送還する方向で関係機関で調整している」と話した。タイ当局は今回の事件を、海外を舞台にした深刻な人身取引事件として重大な関心を寄せており、法務省の特別捜査局（ＤＳＩ）