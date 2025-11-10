東京・新宿署で目撃されたのは、カメラの方をちらりと向き、車に乗り込むドレッドヘアの男。女性の家に侵入し、現金を奪った疑いで逮捕された、桝田アシュラフ大也容疑者（24）です。桝田容疑者は10月10日午前6時ごろ、新宿区にあるマンションのゴミ集積所から2階のベランダに上がり、鍵のかかっていない窓を開け、室内に侵入。室内で女性が寝ていたところ、凶器のようなものを見せつけ、「マネープリーズ」と脅したといいます。そ