11月10日放送の「HENNGE presents BIZ-TECH Lounge」は、先週に引き続き、ゲストにフリー株式会社 取締役CTO兼共同創業者の横路隆氏を迎えて、中小企業のAI導入を成功に導くポイントや今後のビジョンについて詳しくお話いただいた。 文化放送アナウンサー・甲斐彩加（アシスタント）「中小企業のDXの課題は何ですか？」 フリー株式会社 取締役CTO兼共同創業者 横路隆氏「スモールビジネスといっても課題