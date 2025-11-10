全校児童は4人。来年春、147年の歴史に幕を下ろす鹿児島県霧島市の小学校で、最後の学習発表会が開かれました。 歌に、演劇、バンド演奏。仲間や家族、地域みんなの思いが込められた舞台を取材しました。 霧島市横川町下ノの山あいにある佐々木小学校。 1878年に開校し、1940年代には300人ほどの児童がいましたが、今は4人に減少し、来年春で閉校します。 「♪もみじのかんざしつげのくし～」 この日開かれた、最後の