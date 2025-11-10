男性がクマに襲われた現場付近 秋田・鹿角市 10日午後2時すぎ 秋田県内では１０日もクマによる人身被害がありました。鹿角市で散歩中の８８歳の男性がクマに襲われ頭などにけがをしました。 警察や消防によりますと、１０日午後１時ごろ鹿角市花輪上頭無の道路上で、散歩をしていた８８歳の男性が藪から出てきた体長およそ１．２ｍのクマ１頭と鉢合わせました。男性は頭や右足を引っかかれるなどしてけがをしました。男性は