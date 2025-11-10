塩尻市の小中学校で10日、校舎の一部がクマによって壊されているのが見つかりました。けがをした人はいませんが、周辺では警戒が続いています。枠が曲がり外された網戸。そこには、いくつもの爪痕が…。被害があったのは塩尻市木曽平沢にある楢川小中学校です。10日午前8時ごろ、職員が校舎の渡り廊下にある窓の格子と網戸が壊されているのを見つけました。格子と網戸にはクマの爪痕が、周辺には足跡があったことから市はクマによ