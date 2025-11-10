秋田朝日放送 秋田県大仙市の小学生が１０日、電動糸のこぎりを使った木材加工に挑戦しました。子どもたちの作品は学校の文化祭で展示されます。 大曲小学校の５年生およそ１００人が電動糸のこぎりを使った作品をつくりました。指導したのは、大曲技術専門校でデザインや塗装などを学ぶ色彩デザイン科の訓練生１０人です。子どもたちは木材を両手でゆっくり前に押すことなどを教えてもらいながら作業を進めました。 大曲