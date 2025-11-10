デイリー・サンフランシスコ連銀総裁 追加利下げの可能性に「柔軟な姿勢が必要」 ＦＲＢはインフレリスクに警戒すべき 一方、生産性急増と非インフレ的成長加速の可能性も無視すべきでない 関税による価格上昇は広範なインフレには波及せず 労働市場の軟化に伴いリスクのバランスは変化 インフレは低下も依然高水準 政策は引き続き緩やかな引き締め、経済は今年堅調に推移