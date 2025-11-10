通貨オプション行使期限、きょうはユーロドルの１．１５００など＝ロンドン為替 本日のＮＹカットではユーロドルの行使期限が注目される。１．１４７５（約２．４億ユーロ）、１．１５００（約１．６億ユーロ）などが大規模な行使価格となっている。 その他には、１．１３５０（約８，０００万ユーロ）、１．１６００（約８，２３０万ユーロ）、１．１６７５（約５，４４０万ユー