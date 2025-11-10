ミズノ公式オンラインショップは10日、公式Xを通じ、大阪・関西万博ミャクミャクの「ミャクミャクスニーカー」新作発売を発表した。【写真】ミャクミャクスニーカーに新作…黒ミャクミャクスニーカー「今回は『ブラック×グレー』の新色カラーが登場」とビジュアルを公開。黒ミャクミャク仕様となった。数量限定で、価格は3万800円（税込）。11月13日午前11時予約開始予定。来年2月下旬から順次発送するという。