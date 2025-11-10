俳優本郷奏多（34）が10日、東京・品川インターシティで、「品川国際映画祭オープニングセレモニー」に、井桁弘恵（28）とともに登壇した。黒のスーツをスタイリッシュに着こなして登場。7回目の開催となった品川国際映画祭で、本郷は初めての参加となり「品川という都会のど真ん中なのにキラキラすてきな空間で、おいしいご飯と映画も楽しめるというすてきなイベントだと思います」と話した。また、井桁とイルミネーションの点