詐欺の被害が相次いで明らかになりました。親近感を抱いた相手から「私たちの指輪を作るため一緒に投資の勉強をしましょう」などと勧められたことをきっかけに、大館市に住む40代の男性が950万円をだましとられました。警察の調べによりますと、大館市に住む40代の男性は9月上旬にSNSのティックトックで女性のアカウントからフォローされ、ラインで連絡を取り合ううちに親近感を抱くようになりました。その後「私たちの指輪