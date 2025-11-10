警察によりますと10日の午後7時すぎ、山形県天童市天童の天童公園（舞鶴山山頂駐車場）で、成獣と思われるクマ１頭の目撃情報がありました。 これまでに人的・物的な被害は確認されていないということですが、まだクマが付近に潜んでいる可能性があります。警察は「付近にお住まいの方や通行される方は十分にご注意ください」としています。