11月9日放送の『爆笑問題の日曜サンデー』（TBSラジオ）に、若林有子アナウンサーが生出演。そのときのピンクのニット姿が話題を呼んでいる。「この日、進行アシスタントを務める『サンデー・ジャポン』（TBS系）の生放送を終えた足で、『日曜サンデー』にも出演した若林アナ。中高時代の4年半、家族でアメリカ・ニューヨークで生活していた経験から、アメリカの最新グルメを紹介するコーナーに出演したのです」（芸能記者）そ