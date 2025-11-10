今の姿を30年前の自分が想像できていましたか？ 【写真を見る】30年ぶりにタイムカプセルを掘り起こすと…「飼ってた犬！」「当時の席順！」「Jリーグのテレフォンカード！」 熊本市の小学校でタイムカプセルが開封され、懐かしい記憶に思いをはせました。 土曜日の朝。熊本市立健軍小学校のグラウンドに賑やかな声が響いていました。 健軍小学校 村上博之校長「タイムカプセルが30年ぶりに掘り上げられます」 30