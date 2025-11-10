STARGLOWが、デビューシングル「Star Wish」を2026年1月21日にリリースすることを発表した。◆STARGLOW 動画本作は、タイトル曲「Star Wish」、11月10日に先行配信された「PIECES -STARGLOW Ver.-」のほか新録曲2曲を含む全4曲を収録予定。初回盤Aの映像コンテンツとして「Star Wish -Music Video-」・「Star Wish -Behind The Scenes-」、初回盤Bには撮り下ろし特典映像を収録するほか、三方背ケース仕様・フォトブック付きのBMSG