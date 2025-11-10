高市早苗首相が１０日の衆院予算委で、立憲民主党や連立を組んでいる日本維新も掲げている「飲食料品の消費税２年０％」に消極的だとして追及を受けた。立憲民主・重徳和彦議員が「どのくらいやる気があるのか分からない」と指摘。高市首相は、石破茂前首相も理由に挙げて炎上した経緯がある、消費税変更に伴うレジシステムの問題について「あまり言いたくはなかったのですが、消費税率の引き下げについて、大手事業者の関連
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. Suica 決済枠上限を数十万円へ
- 2. カメラに親指 立花容疑者が笑顔
- 3. 立花容疑者の逮捕「ありえない」
- 4. クラウン602 情報提供呼びかけ
- 5. 日テレ・菅谷大介アナ死去 53歳
- 6. 「寿君」を逮捕 麻薬使用の疑い
- 7. 「お母さんやめます」批判が殺到
- 8. 資生堂 最終利益520億円の赤字
- 9. 12歳に性的サービス 恐怖の現場
- 10. 三山凌輝 不満ぶちまけが波紋
- 1. カメラに親指 立花容疑者が笑顔
- 2. 日テレ・菅谷大介アナ死去 53歳
- 3. 「寿君」を逮捕 麻薬使用の疑い
- 4. ここ1週間の地震 M6クラス相次ぐ
- 5. てめぇだ 山手線で年配男性激怒
- 6. インフル急増 今後は診断困難に?
- 7. 温泉でレジオネラ菌の肺炎が急増
- 8. 男児死亡 マンションから転落か
- 9. イオンに「刃物男」元彼を逮捕
- 10. 高市首相「NHK党と組んでない」
- 1. 「お母さんやめます」批判が殺到
- 2. 米大使「日本国民脅している」
- 3. 立花孝志容疑者 6件の名誉毀損か
- 4. くじで落選 茨城の市長側が異議
- 5. 石破茂氏 首相時代の起床時間
- 6. 「汚い首斬る」投稿 中国に抗議
- 7. なぜ 道路脇に液体入りボトルが
- 8. 中総領事 れいわ推し削除の過去
- 9. 政府、訪日ビザ手数料値上げへ 2026年度内、主要国参考に
- 10. 5度の転移もがん根治 驚きの治療
- 11. 市長選1万6724票同数→くじ引き
- 12. 森永さん訴え 官僚天下りの実態
- 13. 午前３時勉強会が発端で…「野党の質問通告は遅い」と外務副大臣投稿、一転「事実誤認」と注意受ける
- 14. 【全文】岸田文雄・自民党新総裁が会見「ワンチームで国難に取り組んでいく雰囲気作る」 - BLOGOS編集部
- 15. 小野田紀美経済安保相の地元を週刊新潮が嗅ぎ回ったのは至極当然のこと（元木昌彦／「週刊現代」「フライデー」元編集長）
- 16. 1万あげるから わいせつ男の主張
- 17. 吉村代表こそ「ホント適当なんだな」…衆院議席3分の1が比例復活の維新がゾンビ議員削減と訴える大ボケ
- 18. 若狭氏解説 2つの名誉毀損のワケ
- 19. 副首都要件「特別自治市」に 国民大阪、維新の都構想へ対案
- 20. メール開示「できる限り」と首相 森友文書問題で指示、遺族が要望
- 1. 自殺した4人の遺族がOpenAI提訴
- 2. 中国外務省「斬ってやる」擁護
- 3. 日本のうな重を食べた外国人絶句
- 4. タイ カンボジアとの停戦停止へ
- 5. 中国、駐大阪総領事の投稿を擁護
- 6. 使い捨て電子タバコ 家電力供給
- 7. 英BBC会長ら辞任 偏向報道に批判
- 8. トランプ氏 国民に30万円支給か
- 9. 超絶複雑なアート作品作る最終作
- 10. ハクサイ無料 中国で騒動に発展
- 1. Suica 決済枠上限を数十万円へ
- 2. クラウン602 情報提供呼びかけ
- 3. 資生堂 最終利益520億円の赤字
- 4. 紀州鉄道が廃線危機 驚きの情報
- 5. 「定年後も働いた方がいい」理由
- 6. ゲイ隠して教師に 心痛んだ一言
- 7. 日本人の国内旅行離れが深刻化
- 8. 年末調整 今までと同じ申告は損
- 9. 札幌の「スカイライン」が激変へ
- 10. アニメの制作中止 頓挫する理由
- 1. フルメタルG-SHOCKの新モデル
- 2. 「Pixel A」来年春頃リリースか
- 3. 楽天ふるさと納税で人気の返礼品
- 4. 2024年版エイプリルフール情報
- 5. PayPay 花王商品購入で最大30%
- 6. 「Pixel Watch 4」注目の機能
- 7. リラックマ 3度目のサンタ就任
- 8. AI関連の苦戦 SSDの納期遅れも
- 9. Nintendo SwitchのJoy-Conをリバースエンジニアリング
- 10. 新型Pixel Watch 4 満足度は?
- 11. クリスマスは、上白石萌音さんの優しい歌声とモスチキン！新CM＆「ネット特別予約注文」開始
- 12. Wrike Copilotがもたらす意思決定の自動化！「人が主導し、AIが支える」ワークフローの時代へ
- 13. Core i9-10980XE vs Ryzen Threadripper 3970X一騎打ち【完全版レビュー】
- 14. レトロゲーム互換機は合法・違法？ ゲームエミュレータを改めて考える 第1回
- 15. 【実売速報】iPhoneランキング 2017/10/17
- 16. Arm版の新Surfaceは市場に受け入れられるのか - 阿久津良和のWindows Weekly Report
- 17. オープンイヤー型で雲みたいにふんわり。UGREENの新作は装着感にこだわりすぎ
- 18. NTTドコモ、AIエージェントが会議に参加し創造性の向上を支援するサービスを開発
- 19. 『崩壊：スターレイル』× Razer Gold！セブン‐イレブン限定キャンペーン開始
- 20. レーザーはMH17便を救えたのか：ミサイルを射貫くレーザー兵器（動画あり）
- 1. 楽しい野球 イチロー氏「嫌い」
- 2. 大相撲で女性奇声 残念なマナー
- 3. 「USB Type-C充電池」に目から鱗
- 4. U-17W杯 敵国からの粋な振る舞い
- 5. パレス鎌田 人生変えた大逆転
- 6. ドラ7指名の田中 衝撃の剛球披露
- 7. 元マンU選手 リバプールMFを酷評
- 8. 少年野球界の「独特な交流」
- 9. 真美子さん推し活か 鞄にグッズ
- 10. 久保建英が欲しいと思う選手告白
- 1. 立花容疑者の逮捕「ありえない」
- 2. 12歳に性的サービス 恐怖の現場
- 3. 菅谷アナが急死「悔しく寂しい」
- 4. 三山凌輝 不満ぶちまけが波紋
- 5. 菅谷アナ急死 語った「原点」
- 6. 『チェンソーマン』デンジ＆レゼ、制服姿で肩を組み！高校入学を祝う 新特典カード配布へ
- 7. 後輩アナ死去 羽鳥慎一が追悼
- 8. チェンソーマン 興収83.1億円に
- 9. 菅谷アナ 亡くなる前日に仕事も
- 10. 麻美ゆま あの人より絶対上手い
- 1. レスの女性 約8割が解消意思なし
- 2. 「運気が上がる」日常の習慣
- 3. 妻が妊娠 優しい夫裏切る妻
- 4. 天才子役は今…福田麻由子を直撃
- 5. 最愛の娘 自分と同年の男と結婚?
- 6. ファミマ「ファミマツケン福袋」発売決定！ 11．11から抽選受付を開始
- 7. 経験なし 55歳独身女性の恋愛
- 8. 上品な若見え 白髪ぼかしヘア
- 9. 冬を感じる 注目の限定ギフト
- 10. チャーム付き ZARAのバッグ紹介