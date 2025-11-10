名古屋市中川区に住む会社役員の60代の女性が株に関する投資話を持ち掛けられ、1億1200万円をだまし取られました。 警察によりますと、女性は今年9月、ＳＮＳの投資グループで外資系証券会社の関係者を名乗る人物らから株に関する投資話を持ち掛けられ、9月から10月まで12回にわたって、指定された口座に1億1200万円を振り込み、だまし取られました。 女性がダウンロードした”投資アプリ”の画面上では、