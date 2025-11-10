韓国発SF大作映画『超時空英雄伝エイリアノイド』が、『PART1：神剣激突』（2026年2月13日公開）、『PART2：終局決戦』（同年2月27日公開）の二部作連続で日本公開されることが決定。併せて超特報、キービジュアルが到着した。【動画】超巨大宇宙船が韓国の街に出現『超時空英雄伝エイリアノイド』超特報本作は、『パラサイト 半地下の家族』でアカデミー賞を制したCJ ENMが、構想5年、撮影387日で贈る、人類滅亡の危機に立ち