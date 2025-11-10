Travis Japanが、11月19日発売の「anan」2472号の表紙に登場。1年ぶりとなる「anan」表紙では、リボンやフリル、レースなど、フェミニンな小物を取り入れた“寄り添いスタイル”で登場している。【写真】Travis Japan、『けるとめる』MC就任ゲストと共にさまざまな角度からサッカーの魅力に迫る！3rdアルバム『’s travelers』のリリースを控え、来年1月からは8都市を巡るツアー「Travis Japan Concert Tour 2026 ’s travel