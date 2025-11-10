女優福地桃子（28）が10日、都内で主演映画「そこにきみはいて」（竹馬靖具監督、28日公開）の完成披露舞台あいさつに出席した。共演の寛一郎（29）と中川龍太郎（35）竹馬監督（42）も登壇した。ストーリーは福地が演じる香里と、寛一郎が演じる健流は結婚を控えていたが、ある日突然に健流が自殺する。香里は中川が演じる、健流の親友の作家中野慎吾を訪ね、2人で街を巡る。中川は原案も担当している。福地は「信頼できる大切な