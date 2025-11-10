¡ØÉ×¤Ç¤¹¤¬²ñ¼Ò¼­¤á¤Þ¤·¤¿¡Ù¡Ê¤È¤²¤È¤²¡£/KADOKAWA¡ËÂè4²ó¡ÚÁ´13²ó¡Û¡ÚÌ¡²è¡Û¡ØÉ×¤Ç¤¹¤¬²ñ¼Ò¼­¤á¤Þ¤·¤¿¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢²ñ¼Ò¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿É×¡£Æ¯¤¤¤Æ²È·×¤ò»Ù¤¨¤ëºÊ¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¼ê¤Î¤«¤«¤ëÇ¯Îð¤ÎÂ©»Ò¤È»°¿Í¡¢¼«Á³Ë­¤«¤ÊÍÕ»³¤ÎÄ®¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿²ÈÂ²¤Î¿·¤·¤¤¤«¤¿¤Á¡£É×ÉØ¤ÎÌò³ä¤¬µÕÅ¾¤·¤¿¤³¤È¤Ç¸«¤¨¤Æ¤­¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Çµ¤¤Å¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿»×¤¤¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎËÜ²»¡£¤¹¤ì°ã¤¤¡¢Çº¤ß¤Ê¤¬¤é¤â°ìÊâ°ìÊâÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡Ö