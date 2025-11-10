◆大相撲▽九州場所第２日（１０日、福岡国際センター）小結・高安（田子ノ浦）が、東前頭３枚目・平戸海（境川）を上手投げで退け、初白星を挙げた。回転量の多い突っ張りで相手を押し込み、いなして上手を取った。初日は横綱・大の里（二所ノ関）に黒星を喫したが「昨日も悪くなかった。横綱が盤石で前に出られなかったけど、しっかり当たって相撲を取れた。それが今日の相撲につながったと思う」と納得の表情で振り返った。