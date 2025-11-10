◆大相撲▽九州場所２日目（１０日、福岡国際センター）西前頭１７枚目・朝紅龍（高砂）が、新入幕の東前頭１６枚目・欧勝海（鳴戸）を引き落として、連勝発進した。「立ち合いで当たってから、体も動いている」と振り返った。締め込みを初日からしこ名になぞらえた紅色に新調。「締め込みもしっくりきている。巡業でもつけていたが、名前通りで合っているのではないか。（深緑だった）前の締め込みの色も好きだったが、徐々