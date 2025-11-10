◆練習試合侍ジャパン１４―１１広島（１０日・サンマリンスタジアム）侍ジャパンの巨人・岡本和真内野手が１打数１安打１打点、１四球と、存在感を発揮した。「４番・ＤＨ」でスタメン出場。１点リードの初回無死一、二塁の場面だ。カウント１―１から辻の投じた真ん中低めのチェンジアップを捉えて、左翼線に運んだ。追加点となる適時二塁打。勝負強い打撃で役割を果たした。初回４得点の猛攻をけん引した主砲は「みんな、