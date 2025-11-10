巨人に育成２位で指名された立正大の林燦（はやし・きら）投手が１０日、気迫の回またぎでサヨナラ勝利を呼び込んだ。東都大学野球秋季リーグ戦の１、２部入れ替え戦（神宮）で駒大と対戦。９回に８―８の同点に追いつかれ、なお１死二塁のピンチで救援登板すると、最速１４７キロの直球を４つ続け、内野ゴロ２つで無失点に封じた。１０回以降も続投し、１２回まで３回２／３を投げてわずか１安打で流れを渡さなかった。チー