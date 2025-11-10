筆者の話です。推しグループの活動休止が発表された日、職場のランチ中に推し仲間と話しているうちに涙がこぼれました。けれど、同じテーブルにいた同僚に「そんなことで泣く？」と笑われて胸がチクリ。その出来事をきっかけに「場所を選ぶ大切さ」を改めて感じました。 職場ランチ中の悲報 その日のお昼、職場の休憩室でいつものメンバーとお弁当を食べていました。スマホを見ていた推し仲間が突然「見た？