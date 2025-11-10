「DUNE/デューン 砂の惑星」でも知られる俳優ティモシー・シャラメ（29）が、今年のアカデミー賞主演男優賞を逃し落ち込んだという。伝記映画「名もなき者／A COMPLETE UNKNOWN」で歌手ボブ・ディランを演じたティモシー。同賞にノミネートされていたものの、最終的に「ブルータリスト」のエイドリアン・ブロディが栄冠に輝いていた。 【写真】美貌のセレブとラブラブ姿公開、破局説も話題