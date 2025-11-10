¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤ËÂ³¤¯¥¦¥¨¥¢¥é¥Ö¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤È¤·¤Æ¡¢ÉáµÚ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥ê¥ó¥°¡£2025Ç¯¤Ï¿·¤·¤¤¥á¡¼¥«¡¼¤¬Â³¡¹¤È»²Æþ¤·¡¢ÁªÂò»è¤¬Áý¤¨¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£»Å»öÊÁ¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÀ½ÉÊ¤ò»î¤·¤¿É®¼Ô¤¬¡Ö¤³¤ì¤À¡ª¡×¤È·è¤á¤Æ¹ØÆþ¤·¡¢»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡ÖOura Ring 4¡×¤Ç¤¹¡£ ¢¥Oura Ring 4¤Ï5Ëü2800±ß¡Á¡£¥«¥é¡¼¤Ï6¿§¤«¤éÁª¤Ù¤ëÂ¼¸µÀµ¹ä¡Ãi¥â¡¼¥É¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿1999Ç¯¤«¤é¥â¥Ð¥¤¥ë¶È³¦¤ò¼èºà¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»¨»ï¤äWeb¥á¥Ç¥£¥¢¤Ëµ­»ö¤ò´ó¹Æ¡£2005