◎台風26号大型の台風26号は、この先12日(水)にかけて南シナ海を北上して、台湾付近で勢力を弱め、13日(木)頃は沖縄の先島諸島へ接近する予想です。14日(金)頃にかけて大雨に注意・警戒をしてください。沖縄本島地方と先島諸島では、12日にかけてうねりを伴った高波や強風に十分注意してください。台風の進路等によっては、先島諸島では、13日頃にかけて大しけとなるおそれが、雨雲の発達の程度によっては、沖縄本島地方と先島諸島