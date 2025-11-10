天皇陛下は１０日夜、ヨルダンのアブドラ国王を皇居・御所に招き、夕食を共にされた。皇室はヨルダン王室と深い交流があり、陛下は国王が来日するたびに面会されている。この日は御所の玄関に立ち、車で到着した国王をにこやかに迎えられた。