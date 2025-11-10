犬がみせる『老犬』のサイン５選 犬は7～８歳頃になるとシニア期に入り、少しずつ身体面でも行動面でも変化が訪れます。ここでは犬がみせる老犬のサインを紹介するので、７歳を超えているわんこを飼っている方はチェックしてみましょう。 1.活動量が減る 犬の体が老化すると、以前と比べて活動量が徐々に減っていきます。散歩に連れて行っても以前ほど歩かずに疲れた様子をみせたり、家にいるときも同じ場所で休んでい