全国高校サッカー選手権。県大会決勝が11月9日に行われ、帝京長岡が2年ぶりの全国大会出場を決めました。決勝は夏のインターハイ王者・帝京長岡と冬の選手権連覇を狙う新潟明訓の対戦です。【前半】前半、主導権を握ったのは帝京長岡。1年生、児山が抜け出すも明訓の安藤がシュートブロック。堅い守備をみせます。その後も、止まらない帝京長岡の勢い。相手ゴールに襲い掛かりますが、何度、猛攻を受けて