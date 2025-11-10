アース製薬は、同社が独自に開発した、歯や口内の状態・生活習慣などから算出される、口内健康状態を「口年齢」と用いて、全国7地域（北海道地域、東北地域、関東地域、中部地域、近畿地域、中国・四国地域、九州・沖縄地域）の20〜60代男女3500名を対象に調査を実施した。その結果、口年齢の平均は、実年齢＋12.8歳となり、全国的に口の状態が実年齢以上に進行していることが明らかになった。特に、口年齢が進行していたのは40代