金沢ゆかりの文人画家「竹久夢二」は、大正時代、「夢二式美人画」と言われる独特の画風や今も歌い継がれる名曲「宵待草」の作詞でも知られていますが、海外ではグラフィックデザイナーとして高い評価を受けています。夢二のデザインに触発された北海道在住のデザイナー、セキユリヲさんの作品展が2025年で開館25周年を迎えた金沢湯涌夢二館で開かれています。セキユリヲさんは、北海道在住で、テキスタイルやグラフィックデザイナ