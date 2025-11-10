SUPサーフィンの日本代表として、10日からの世界大会に出場する金沢市出身の高校生がいます。内灘の海から世界に挑戦する姿に密着しました。サーフボードに立ち、パドルを使って波に乗るSUPサーフィン。このマリンスポーツで世界に挑戦するのが内灘高校の1年生・岩永大生さんです。岩永大生さん「楽しいが一番強い。若い人から年配の方まで色んな年齢の方がいる。SUPをしていると色んな年代の人と話せる」10月3日に開かれた、日本