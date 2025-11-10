オカムラは、壁面に設置した収納やハンガー・傘立てなどを、ひとつなぎに囲い空間に調和させるフレームシステム「Casing（ケーシング）」を、11月から発売する。人材の確保や社員のエンゲージメント向上などの経営課題に対して、オフィス移転や改装の際にオフィス空間を見直し、働きやすい環境やデザイン性の高い空間を構築することで、社員の生産性向上やモチベーションアップにつなげる企業が増えている。デザイン性の高いオフィ