RIZAPグループの連結子会社であるRIZAPは、初のリカバリーウェアブランド「REZAP（リザップ）」を展開する。Tシャツとスパッツのラインアップで、11月10日（一部商品は12月）からオンラインショップ等で販売を開始する。「REZAP」は、家庭用遠赤外線血行促進用衣として一般医療機器の届出を済ませたリカバリーウェアブランド。着用するだけで血行を促進し、筋肉のコリ緩和や疲労回復をサポートする（遠赤外線の血行促進効果による