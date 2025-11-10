UCC上島珈琲（以下、UCC）は、“農園からこだわった、まっすぐな一杯”を届けるカプセル式ドリップコーヒーシステム「ドリップポッド」から、コーヒーのテロワールを味わえる「旅するコーヒーマリアージュ」セットの第11弾を、11月10日にドリップポッド公式オンラインストアで150セット限定で予約販売を開始する。今回は「旅するコーヒーマリアージュ」シリーズ初となる2種類のコーヒーと2種類のケーキを組み合わせたセットになっ