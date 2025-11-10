おやつカンパニーは、ふんわりサクサクッとした軽い食感と、これまでにないシュワッととろけるようなまろやかな口どけがクセになるスナック菓子「くちどけ小路サクまろ」の冬季限定フレーバーとして、「くちどけ小路サクまろ（サワークリーム＆オニオン味）」を11月10日から期間限定で発売する。「くちどけ小路サクまろ」は、数種類のとうもろこし粉を組み合わせることでふんわりサクサクッとした軽い食感と、口に入れた瞬間にシュ