SUBARUはことし4月から9月の半年間の決算でアメリカの関税政策による影響額が1544億円に上ったと明らかにしました。SUBARUは、世界で販売する自動車のおよそ7割をアメリカで販売しています。SUBARUは、関税や円高の影響を受け、ことし4月から9月の半年間の営業利益を前の年度の同じ時期と比べて1193億円少ない1027億円としました。特に関税の影響が大きく、1544億円の営業利益の押し下げとなりました。一方、オランダを拠点とする