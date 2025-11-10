長崎のまちがポケモン一色に染まりました。 長崎市で9日に閉幕した、人気スマホゲーム「Pokémon GO」の大規模リアルイベントの3日間を振り返ります。 9日、JR長崎駅の「かもめ市場」。 老舗カステラ店の前には、多くの人だかりが…。 （文明堂総本店 長崎かもめ市場店 志田 唯さん） 「完売です。特にデンリュウカステラやデンリュウ三笠山は、普段の5倍10倍は出ている」 （石川から） 「ポ