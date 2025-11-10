新潟県の東京電力柏崎刈羽原発新潟県は10日、花角英世知事が東京電力柏崎刈羽原発を14日に視察すると発表した。12日には、原発が立地する柏崎市と刈羽村の首長と花角氏が会談するとした。同原発の再稼働を巡り、知事の同意が焦点となっており、これらも踏まえ、月内に判断を示す可能性がある。5日の定例記者会見で「近いうちに考え方を示す」と述べていた。東電によると花角氏は、6号機の原子炉建屋内に入り、外部電源を確保す