【バンコク＝井戸田崇志】トヨタ自動車は１０日、タイでピックアップトラック「ハイラックス」の電気自動車（ＥＶ）モデルを生産・販売すると発表した。タイでは「国民車」と言われるほど人気のピックアップトラックでＥＶを投入し、ＥＶの値引き販売でシェア（市場占有率）を拡大する中国勢に対抗する。トヨタがタイでＥＶの市販車を生産するのは初めて。価格は１４９・１万バーツ（約７１６万円）で、１１月下旬に受注を開始