韓国俳優のリュ・ジュンヨル、キム・ウビン、俳優のキム・テリなど豪華キャストが出演し、話題を呼んだＳＦ超大作「超時空英雄伝エイリアノイド」（原題：宇宙＋人）が、２部作連続で日本公開が決定した。ＰＡＲＴ１となる「神剣激突」は２０２６年２月１３日（金）に、ＰＡＲＴ２の「終局決戦」は２０２６年２月２７日（金）に、新宿バルト９ほか全国ロードショーとなる。本作は構想５年、撮影に３８７日を費やした韓国映画