サッカー日本代表ＦＷ町野修斗（２６＝ボルシアＭＧ）が、ＭＦ久保建英（２４＝レアル・ソシエダード）との好連携に自信を見せた。森保ジャパンは１０日、国際親善試合ガーナ戦（１４日、豊田）とボリビア戦（１８日、国立）に向けて千葉市内で始動。室内で調整した町野は「よりＷ杯をイメージした戦い方が、これから続くので。そこでいいイメージを残せるように一日、一日こういう活動を大事にしていきたい」と気を引き締めた