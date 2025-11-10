11月9日、帯広競馬場で行われた11R・クインカップ（BG3・4歳牝・ダ直200m）は、金田利貴騎乗の5番人気、カフカ（牝4・ばんえい・金田勇）が勝利した。2着にホクショウレディー（牝4・ばんえい・坂本東一）、3着に2番人気のスカーレット（牝4・ばんえい・大橋和則）が入った。勝ちタイムは1:58.9（馬場水分2.0％）。1番人気で島津新騎乗、クリスタルイプセ（牝4・ばんえい・岩本利春）は、8着敗退。前日からゴール前の砂障害