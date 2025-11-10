柔道です。塩尻市出身でパリオリンピックの金メダリスト、出口クリスタ選手の名前を冠した初めての柔道大会が９日、松本市で開かれました。パリ五輪柔道女子金メダリスト出口クリスタ選手「何よりもやっぱり柔道は楽しいなって思えるような1日にしましょう」会場から「は～い」出口選手 「いいね！」９日、松本市で開催された柔道大会。パリオリンピック柔道女子57キロ級の金メダリスト出口クリスタ選手の名前を冠した大会で